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Общество

Копию лоскутного одеяла «Дорогая Джейн» увидят псковичи 7 октября

7 октября с 12:00 до 19:00 в Доме ремесел Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 8) состоится выставка копии самого известного в мире лоскутного одеяла «Дорогая Джейн» (Dear Jane). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Полотно выполнено боле чем из пяти тысяч лоскутков. Над его созданием трудились 40 мастериц из 30 регионов России на протяжении девяти месяцев. В настоящий момент квилт по очереди выставляется в городах мастериц. В частности, лоскутное одеяло смогут увидеть жители Екатеринбурга, Волгограда, Белгорода, Челябинска, Перми, Воронежа, Петрозаводска, Уфы, Сургута, Саратова, Омска и других российских городов. В Псков экспонат приедет благодаря участию в проекте местной мастерицы Марине Волковой.

«Дорогая Джейн» — самый известный в мире квилт. Одеяло сшила американка Джейн А. Блейкли Стикл в дни американской Гражданской войны. Полотно состоит из 5 тысяч 602 кусочков ткани и 225 блоков, ни один из которых не повторяется. Квилт хранится в музее Беннингтон в Вермонте (США). Экспонат выставляется и становится доступен вниманию публики всего один раз в год.

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