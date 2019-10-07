Более 18 тонн греческих киви из Италии не пропустили через границу в Пыталовском районе

11:22, 07 октября 2019, ПАИ

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 18,2 тонны греческих киви, которые везли из Салерно (Италия) в Караганду (Казахстан). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки документов инспектор ведомства установил, что в предъявленный фитосанитарный сертификат внесены сведения, не заверенные уполномоченным лицом, выдавшим документ.

Перемещение 18,2 тонн подкарантинной продукции по территории Евразийского экономического союза запрещено.