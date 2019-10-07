Более тысячи пачек сигарет пытался перевезти гражданин Белоруссии в обшивке автобуса через границу в Себежском районе

12:28, 07 октября 2019, ПАИ

В Себежском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе Псковские таможенники пресекли попытку ввоза более 1 тысячи пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Белоруссии за рулем Volkswagen Caravella C/2 не подал таможенную декларацию и не показал таможенникам товар, который перевозит.

Инспекторы осмотрели машину и нашли в боковых стенках микроавтобуса под обшивкой 1 тысячу 316 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии. Общий вес скрытого груза составил 32,7 килограмма.

В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении.