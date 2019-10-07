Тренер по самбо из Себежа пополнил список претендентов на «Народное признание»

11:52, 07 октября 2019, ПАИ

Список претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» пополнил тренер по самбо, преподаватель Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки Багаудин Абдурахманов. Бороться за победу он будет в номинации «Призвание». Соответствующую заявку прислала редакция газеты «Призыв».

«Багаудин Омарович Абдурахманов – человек с постоянным чувством цели, которое, в свою очередь, даёт фундамент для постановки новых задач. С каждым днём он всё лучше понимает своих воспитанников, более эффективно взаимодействует с ними, прививает стремление к занятию спортом на долгие годы», - отмечается в письме. Авторы заявки подчеркнули, что каждую осень в Себежском клубе физподготовки «с чистого листа начинается спортивная карьера будущих чемпионов»: пять дней в неделю в спортивной школе проходят занятия секции по самбо и дзюдо.

Педагогический стаж Багаудина Абдурахманова составляет уже 19 лет.

Номинация «Призвание» предназначена для тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу. Также в этом году премия будет присуждаться в номинациях «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях читайте здесь>>>

В этом году «Народное признание» празднует 10-летие. Учредители премии – СМИ, входящие в состав Медиахолдинга Псковской области: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Как и все десять лет, выдвигать и выдвигаться на награду может кто угодно, главное, чтобы соискатель имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки, бланк для составления которых можно скачать здесь>>>, принимаются до 12:00 5 декабря по электронной почте premiya@informpskov.ru. К письму желательно приложить фотографию претендента на награду.