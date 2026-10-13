Уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев признан лучшим российским легионером XXI века

16:31, 13 октября 2026, ПАИ

Первая церемония вручения премии олимпийского чемпиона 1956 года по футболу, лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна прошла в подмосковной Барвихе. В числе лауреатов – уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев, победивший в номинации «Лучший российский легионер XXI века». Об этом пишет ТАСС.

Церемония была приурочена к 100-летию со дня рождения Симоняна, которое отмечалось 12 октября. В мероприятии приняли участие победители Лиги чемпионов Уэсли Снейдер и Кристиан Пануччи, чемпионы мира Алехандро Гомес и Дунга.

Лидером команды признан полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. В номинации «За верность команде» победил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. За вклад в развитие детско-юношеского футбола отмечена Республиканская детско-юношеская спортивная школа Минобрнауки Дагестана.

В других номинациях лауреатами стали народный артист России Валерий Баринов, почётный президент РФС Вячеслав Колосков, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Лучшим бомбардиром признан Пабло Солари, менеджером года – Максим Погорелов, тренером года – Мурад Мусаев, игроком года – Эсекьель Барко.

Никита Симонян выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды – кубок страны. За красно-белых он забил 160 голов в официальных матчах. В 1956 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, а в 1958-м забил первый мяч советской команды в финальных стадиях чемпионатов мира.