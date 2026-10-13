Директор ФК «Псков»: Победа в чемпионате СЗФО даёт шанс игрокам заявить о себе

16:17, 13 октября 2026, ПАИ

Победа футбольного клуба «Псков» в чемпионате Северо-Западного федерального округа даёт команде возможность заявить о себе на более высоком уровне, а молодым игрокам – шанс начать профессиональную карьеру. Об этом генеральный директор клуба Иван Штылин сказал в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Для меня, как и для тренерского штаба, и для каждого нашего игрока победа в чемпионате Северо-Западного федерального округа – это не только эмоции от победы в турнире, но и дополнительная возможность заявить о нашей команде на более высоком уровне, напомнить о футбольных традициях нашего города и шанс быть отмеченными, – рассказал Штылин. – Особенно для молодых наших футболистов – это дополнительная возможность заявить о себе и начать свою профессиональную карьеру».

По его словам, далее определятся 16 команд – победителей федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. «В начале ноября все эти команды проведут ещё один турнир, где выявят победителей Третьей лиги», – отметил генеральный директор.