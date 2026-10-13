Иван Штылин: «Псков» не будет подстраиваться под других в стыковом матче со «Звездой»

17:27, 13 октября 2026, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» уже обеспечил себе путёвку в финал Третьей лиги, но в ответном стыковом матче с петербургской «Звездой» намерен играть только на победу, не оглядываясь на то, кому это может помочь. При этом победа псковичей обеспечит путёвку в финальный турнир команде «Луки-Энергия –2». Об этом генеральный директор клуба Иван Штылин сказал в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«В этом году мы выиграли оба турнира, которые являются отборочными для финального этапа Третьей лиги. Проведём ответную игру с петербургской «Звездой». Основа этого коллектива – игроки профессиональной команды, которая выступает во Второй лиге, – рассказал Штылин. – Так или иначе, мы заполучили квоту для участия в финале. Но мы не должны отталкиваться от других команд и того, кому достанется путёвка. Мы хотим побеждать в каждой игре. Именно такая задача у нас стояла на этот сезон».

По его словам, команда хотела бы провести заключительную домашнюю игру на достойном уровне. «Чтобы порадовать своих болельщиков, которые в этом сезоне верили в нас. Мы в каждой игре стараемся оправдать их доверие», – заключил генеральный директор «Пскова».

Победа «Пскова» в стыковом противостоянии со «Звездой» гарантирует путёвку в финальный турнир Третьей лиги команде «Луки-Энергия – 2», поскольку она заняла второе место на чемпионате СЗФО.