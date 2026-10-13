Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице

Псковские дзюдоисты завоевали три медали на первом этапе Лиги дзюдо Ленинградской области, который прошёл в посёлке Вырица Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации дзюдо.

  • Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице
    Фото: Псковская областная федерация дзюдо
  • Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице
    Фото: Псковская областная федерация дзюдо
  • Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице
    Фото: Псковская областная федерация дзюдо
  • Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице
    Фото: Псковская областная федерация дзюдо
  • Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице
    Фото: Псковская областная федерация дзюдо
  • Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице
    Фото: Псковская областная федерация дзюдо

В турнире приняли участие более 300 юных спортсменов в возрасте до 13 и до 15 лет. В возрастной группе 2014-2015 годов рождения Варвара Эрастова стала бронзовым призёром в весовой категории до 52 килограммов, а Хажимурод Салиев завоевал золото в категории свыше 66 килограммов. Среди спортсменов 2012-2013 годов рождения Василисса Спивакова получила серебро в весе до 57 килограммов. Тренирует спортсменов Антон Эрастов.

11 октября на базе в Вырице прошёл тренировочный сбор. В программу вошли отработка технических элементов и учебные поединки (рандори). Спортсмены закрепили пройденный материал и поработали над индивидуальными ошибками. Подготовка к следующим стартам продолжается.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

13 октября 2026

Мельникова, Листунова и Калмыкова пропустят чемпионат мира из-за отказа в визах
13 октября 2026

Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице
13 октября 2026

25 команд разыграют Кубок Пскова по волейболу
13 октября 2026

ФНЛ планирует увеличить число клубов в лигах до 100 к 2030 году
13 октября 2026

Псковский кооперативный техникум победил на Спартакиаде ссузов по настольному теннису
13 октября 2026

FIDE поддержала сокращение контроля времени в классических шахматах
13 октября 2026

Определены победители Спартакиады вузов и ссузов Псковской области по пулевой стрельбе
13 октября 2026

Названы победители первенства Псковской области по таврелям

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...