Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице

13:10, 13 октября 2026, ПАИ

Псковские дзюдоисты завоевали три медали на первом этапе Лиги дзюдо Ленинградской области, который прошёл в посёлке Вырица Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации дзюдо.



Фото: Псковская областная федерация дзюдо



Фото: Псковская областная федерация дзюдо



Фото: Псковская областная федерация дзюдо



Фото: Псковская областная федерация дзюдо



Фото: Псковская областная федерация дзюдо



Фото: Псковская областная федерация дзюдо











В турнире приняли участие более 300 юных спортсменов в возрасте до 13 и до 15 лет. В возрастной группе 2014-2015 годов рождения Варвара Эрастова стала бронзовым призёром в весовой категории до 52 килограммов, а Хажимурод Салиев завоевал золото в категории свыше 66 килограммов. Среди спортсменов 2012-2013 годов рождения Василисса Спивакова получила серебро в весе до 57 килограммов. Тренирует спортсменов Антон Эрастов.

11 октября на базе в Вырице прошёл тренировочный сбор. В программу вошли отработка технических элементов и учебные поединки (рандори). Спортсмены закрепили пройденный материал и поработали над индивидуальными ошибками. Подготовка к следующим стартам продолжается.