Псковские дзюдоисты завоевали три медали на этапе Лиги дзюдо в Вырице
Псковские дзюдоисты завоевали три медали на первом этапе Лиги дзюдо Ленинградской области, который прошёл в посёлке Вырица Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации дзюдо.
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Фото: Псковская областная федерация дзюдо
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Фото: Псковская областная федерация дзюдо
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Фото: Псковская областная федерация дзюдо
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Фото: Псковская областная федерация дзюдо
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Фото: Псковская областная федерация дзюдо
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Фото: Псковская областная федерация дзюдо
В турнире приняли участие более 300 юных спортсменов в возрасте до 13 и до 15 лет. В возрастной группе 2014-2015 годов рождения Варвара Эрастова стала бронзовым призёром в весовой категории до 52 килограммов, а Хажимурод Салиев завоевал золото в категории свыше 66 килограммов. Среди спортсменов 2012-2013 годов рождения Василисса Спивакова получила серебро в весе до 57 килограммов. Тренирует спортсменов Антон Эрастов.
11 октября на базе в Вырице прошёл тренировочный сбор. В программу вошли отработка технических элементов и учебные поединки (рандори). Спортсмены закрепили пройденный материал и поработали над индивидуальными ошибками. Подготовка к следующим стартам продолжается.
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