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Спорт

Великолукской спортсменке присвоили звание мастера спорта России

Великолукской спортсменке, воспитаннице спортивной школы «Атлетика» Ангелине Финевой присвоили звание мастера спорта России по спортивной аэробике. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: спортшкола «Атлетика» в соцсети «ВКонтакте»

Финева весной этого года стала серебряным призёром чемпионата Северо-Западного федерального округа, а также завоевала бронзу всероссийских соревнований «Энергия весны» в Смоленске.

Тренирует великолукскую спортсменку Алевтина Шолохова. «Именно её тренерский талант, стратегическое видение и умение найти подход к ученице позволили раскрыть потенциал спортсменки в полной мере», – отметили в спортшколе.

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