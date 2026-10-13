Великолукской спортсменке присвоили звание мастера спорта России

17:47, 13 октября 2026, ПАИ

Великолукской спортсменке, воспитаннице спортивной школы «Атлетика» Ангелине Финевой присвоили звание мастера спорта России по спортивной аэробике. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Финева весной этого года стала серебряным призёром чемпионата Северо-Западного федерального округа, а также завоевала бронзу всероссийских соревнований «Энергия весны» в Смоленске.

Тренирует великолукскую спортсменку Алевтина Шолохова. «Именно её тренерский талант, стратегическое видение и умение найти подход к ученице позволили раскрыть потенциал спортсменки в полной мере», – отметили в спортшколе.