Штылин: Сезон для «Пскова» можно однозначно назвать удачным, команда показала характер

17:55, 13 октября 2026, ПАИ

Сезон для футбольного клуба «Псков» можно однозначно назвать удачным, поскольку команде давно не удавалось показать результат, радующий болельщиков и общественность, а в последних матчах проявился характер, который невозможно натренировать. Об этом генеральный директор клуба Иван Штылин сказал в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«У нас давно не получалось показать результат, который радовал бы и болельщиков, и общественность. Очень много было разговоров, но не все они были о спортивных результатах, поэтому этот сезон можно однозначно назвать для футбольного клуба «Псков» удачным, – рассказал Штылин. – Наша команда – это сплав опыта и молодости. Есть спортсмены, которые имеют профессиональный опыт в футболе, а есть те, кто совсем недавно прошёл школу Юношеской футбольной лиги и присоединился к нашему коллективу».

По его словам, важно, что команда состоит из воспитанников разных спортивных школ города. «Последние матчи показали, что у команды есть характер. Это то, что не натренируешь. Много факторов, которые для нас в этом сезоне сложились удачно», – отметил генеральный директор.

Штылин поблагодарил всех причастных к успеху. «Я бы хотел поблагодарить и спортсменов, и тренеров, которые принимают участие в подготовке сегодняшней команды, и тренеров, которые на определённом этапе готовили для неё футболистов, и, конечно, болельщиков, которые с нами в этом году ездили практически на все игры, – сказал он. – Их поддержка бесценна в сложные минуты для команды. Они, наверное, помогают сделать этот шаг через себя, через волю и достичь определённого результата».