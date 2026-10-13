Мельникова, Листунова и Калмыкова пропустят чемпионат мира из-за отказа в визах

15:43, 13 октября 2026, ПАИ

Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Ульяна Калмыкова не выступят на чемпионате мира в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщила Федерация гимнастики России.

Причиной пропуска соревнований стал отказ властей Нидерландов в выдаче спортсменкам виз.

В федерации расценили действия нидерландской стороны как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Федерация назвала это прямой дискриминацией российских спортсменов и грубым нарушением принципа равных условий олимпийского отбора.

Федерация намерена обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную федерацию гимнастики (World Gymnastics) с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и её влиянию на обеспечение равных условий олимпийской квалификации.