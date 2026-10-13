Мельникова, Листунова и Калмыкова пропустят чемпионат мира из-за отказа в визах
Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Ульяна Калмыкова не выступят на чемпионате мира в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщила Федерация гимнастики России.
Причиной пропуска соревнований стал отказ властей Нидерландов в выдаче спортсменкам виз.
В федерации расценили действия нидерландской стороны как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Федерация назвала это прямой дискриминацией российских спортсменов и грубым нарушением принципа равных условий олимпийского отбора.
Федерация намерена обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную федерацию гимнастики (World Gymnastics) с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и её влиянию на обеспечение равных условий олимпийской квалификации.
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