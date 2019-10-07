Открыт приём заявок на детский фестиваль «Кукарача» в Псковской области

14:56, 07 октября 2019, ПАИ

В Псковской области стартовал прием заявок на фестиваль «Кукарача» для молодых талантов из детских домов и интернатных учреждений региона в возрасте от 7 до 18 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, в преддверии Нового года участники должны будут выступить на праздничном гала-концерте.

Фестиваль проходит в трех номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Художественное слово». При этом, как отметили организаторы, номера должны соответствовать тематике «Зимняя сказка», отражать зимнее время года, новогодние и рождественские праздники. Творческие коллективы помогут участникам с подготовкой.

Заявки принимаются в Псковском городском молодежном центре до 10 ноября включительно. Заполненный документ с приложенными к нему фотографией, видео выступления и музыкальную фонограмму для танцоров и «минус» для вокалистов необходимо прислать на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме «Кукарача» или по факсу 8(8112)56-41-88.

Организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Государственного комитета по социальной защите населения Псковской области, Государственного управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.

Форма заявки. Положение о конкурсе.