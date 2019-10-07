Родители из Подмосковья назвали дочь Россией

12:09, 07 октября 2019, ПАИ

В Орехово-Зуево в Московской области родители назвали своего ребенка именем Россия из-за любви к Родине, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Отец новорожденной девочки пояснил, что решил назвать ребенка в честь страны, которую он очень любит. Его решение в выборе имени поддержала и супруга.

По словам отца девочки, россияне часто называют детей в честь других людей или мест, которые любят. «Просто я люблю Россию и таким образом выразил свою любовь, - отметил он. - Я поездил по всему миру, много, где был, но всегда тянет домой. Нет страны лучше России».

Он пояснил, что жалеет только о том, что его семья стала не первой, кто дал дочке такое имя. Их уже опередили родители девочек в Мурманске и Санкт-Петербурге.