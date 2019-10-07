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Общество

Правительство РФ предложило защитить генетические данные граждан

В России полученную из биоматериала человека генетическую информацию предлагают защитить законом «О персональных данных». Соответствующий законопроект депутаты Государственной Думы рассмотрят на пленарных заседаниях в октябре, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что данный законопроект, который разработало Правительство, направлен на обеспечение защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала в ходе геномной регистрации.

С 2006 года в России действует закон о персональных данных, который защищает любую информацию о человеке. В частности, речь идёт о номерах телефонов, паспортах, банковских счетах, фотографиях, никах, увлечениях, биографиях и сведениях о родственниках. Однако генетическая информация в настоящий момент никак не защищена. Поэтому Правительство России и выступило с предложением включить эти сведения в сферу действия закона о персональных данных.

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