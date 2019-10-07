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Общество

Комиссия общественной палаты России по развитию социально ориентированных НКО работает в Псковской области

7 октября в рамках проекта «Галерея регионов» в Псковскую область прибыла комиссия общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, цель визита – знакомство с опытом Псковской области в сфере НКО и проведение круглых столов и семинаров.

В состав делегации вошли председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, первый заместитель председателя Андрей Царев, члены комиссии Игорь Галл-Савальский, Наталья Кирюхина, Светлана Уралова, ответственный секретарь комиссии Дарья Хлопотнова, эксперт Оксана Коротеева. Также в Псковскую область приехали 12 представителей общественных палат регионов Северо-Запада России и специалист-эксперт отдела методологии контрактных отношений и закупок департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина Эльвира Ислямова.

В течение трёх дней члены комиссии вместе с исполнительной властью региона, представителями общественной палаты Псковской области и социально ориентированных некоммерческих организаций проведут несколько круглых столов на тему волонтерства, создания ТОСов, помощи маломобильным гражданам, участия некоммерческого сектора в реализации национальных проектов.

Делегация также планирует посетить интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца, проектный офис «Команды 2018», ресурсный центр для НКО Псковской области и квартиры сопровождаемого проживания.

9 октября представители общественной палаты России проведут два семинара. Один из них затронет тему «Современные возможности для развития СО НКО (обзор существующих механизмов участия СО НКО в оказании социальных услуг)», другой — «Информационная открытость НКО».

Проект «Галерея регионов» реализует общественная палата России с 2017 года. В его рамках общественности и экспертному сообществу представляются опыт и практики регионов по поддержке СО НКО, развитию социального предпринимательства и вовлечения СО НКО в оказание социальных услуг, уникальные социальные технологии, созданные в субъекте с участием, по инициативе или в интересах НКО или социальных предпринимателей.

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