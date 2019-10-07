0
18:07
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
18:03
Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
17:15
Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала
16:47
Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области
15:52
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области
15:35
Спасшие трех человек на пожаре великолукские полицейские номинированы на «Народное признание – 2019»
14:13
Останки 45 красноармейцев перезахоронят в Усвятском районе 19 октября
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников инициировал проведение концертов псковского симфонического оркестра под открытым небом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил организовать в следующем году в регионе несколько выступлений симфонического оркестра в формате open-air – концерта под открытым небом. Об этом со встречи губернатора с коллективом симфонического оркестра Псковской области 7 октября передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова заявила, что концерты формата open air оказались очень востребованы. «Мы готовы рассматривать другие места, локации. Но для этого нужны средства», - сказала она.

Михаил Ведерников отметил, что нужно сделать эти мероприятия традиционными.

«Важно предусмотреть мероприятия хорошего качества и которые будут интересны, которые сможем потянуть», - заявил губернатор. Он предложил провести концерты под открытым небом в Пушкинских Горах и Изборске.

«Оркестр — это визитная карточка региона. Очень достойное и исполнение, и качество звучания, даже делая поправку на качество инструментов. Сегодня под руководством талантливых руководителей и дирижера сформировался такой коллектив», - сказал Михаил Ведерников.

«Мы готовы быть визитной карточкой региона. Каждая наша программа — уникальна и интересна. Это мы видим по лицам людей. Это важная культурная составляющая в нашей жизни», - согласилась Елизавета Барышникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
07 октября 2019
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
07 октября 2019
Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала
07 октября 2019
Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала
Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области
07 октября 2019
Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области
07 октября 2019
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области
Спасшие трех человек на пожаре великолукские полицейские номинированы на «Народное признание – 2019»
07 октября 2019
Спасшие трех человек на пожаре великолукские полицейские номинированы на «Народное признание – 2019»
Останки 45 красноармейцев перезахоронят в Усвятском районе 19 октября
07 октября 2019
Останки 45 красноармейцев перезахоронят в Усвятском районе 19 октября
Работа сразу над 3 томами книги «Солдаты Победы» идет в Псковской области
07 октября 2019
Работа сразу над 3 томами книги «Солдаты Победы» идет в Псковской области

Идет загрузка...