Михаил Ведерников инициировал проведение концертов псковского симфонического оркестра под открытым небом

14:40, 07 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил организовать в следующем году в регионе несколько выступлений симфонического оркестра в формате open-air – концерта под открытым небом. Об этом со встречи губернатора с коллективом симфонического оркестра Псковской области 7 октября передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова заявила, что концерты формата open air оказались очень востребованы. «Мы готовы рассматривать другие места, локации. Но для этого нужны средства», - сказала она.

Михаил Ведерников отметил, что нужно сделать эти мероприятия традиционными.

«Важно предусмотреть мероприятия хорошего качества и которые будут интересны, которые сможем потянуть», - заявил губернатор. Он предложил провести концерты под открытым небом в Пушкинских Горах и Изборске.

«Оркестр — это визитная карточка региона. Очень достойное и исполнение, и качество звучания, даже делая поправку на качество инструментов. Сегодня под руководством талантливых руководителей и дирижера сформировался такой коллектив», - сказал Михаил Ведерников.

«Мы готовы быть визитной карточкой региона. Каждая наша программа — уникальна и интересна. Это мы видим по лицам людей. Это важная культурная составляющая в нашей жизни», - согласилась Елизавета Барышникова.