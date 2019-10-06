Жителей Пскова просят помочь в поиске внезапно пропавшей женщины

14:42, 07 октября 2019, ПАИ

В Пскове сотрудниками полиции ведется поиск Ирины Владимировны Ивановой. Женщина пропала 4 октября 2019 года. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, псковичка вышла из дома по улице Кузбасской Дивизии и пропала.

В тот момент она была одета в синюю спортивную куртку, брюки, полусапоги на небольшом каблуке.

Родственники сообщили, что при женщине не было мобильного телефона. Связаться с нею не могут. Не взяла она и сумку.

Рост пропавшей — 158 см, волосы до плеч русые с проседью, лицо круглое, на вид около 50 лет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить родным пропавшей: 8-953-244-09-68.