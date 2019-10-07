Более 180 тысяч пачек сигарет без маркировки изъяли в Пскове

15:12, 07 октября 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Пскову изъяли более 180 пачек сигарет без маркировки, предусмотренной российским законодательством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 2 октября на 282-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Пскове дорожные полицейские остановили ехавший из Белоруссии в Санкт-Петербург автомобиль «Газель». В нём стражи порядка нашли 95 тысяч пачек сигарет белорусского производства. На продукции не было маркировки, предусмотренной законодательством России, и отсутствовали необходимые сопроводительные документы.

Кроме того, 5 октября в Пскове полицейские обнаружили около 90 тысяч пачек сигарет без соответствующей маркировки в автомобиле Mercedes, который также ехал из Белоруссии в Санкт-Петербург.

Обнаруженный у водителей груз размещен в помещении для хранения изъятой по административным делам продукции. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.