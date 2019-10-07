Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 9 октября

16:02, 07 октября 2019, ПАИ

9 октября в Пскове состоится ярмарка вакансий. Она пройдёт с 10:00 до 13:00 в помещении отделения центра занятости населения по Пскову и Псковскому району на улице Коммунальной, 71а, сообщили Псковскому агентству информации в службе занятости.

Свои вакансии для граждан предложат ООО «Евро-Керамика», пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области, АО «Тандер», отдел пограничной комендатуры в Печорах, ООО «Йура Корпорейшн РУС», ООО «Псковсвязьстрой», «Синергия» (консультация предпенсионеров).

На ярмарке будут предложены вакансии повара-универсала, оператора службы приемки, приемщика товара, пекаря-тестомеса, продавца-кассира, формовщика-кондитера, военнослужащего по контракту, связиста, сварщика (оптоволокно), оператора (работа на конвейере), тракториста, монтажника, подсобного рабочего и других специалистов.

Соискатели смогу встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации.