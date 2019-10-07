62% медучреждений России перешли на электронный больничный

17:28, 07 октября 2019, ПАИ

62% российских медицинских учреждений начали использовать электронные листы о нетрудоспособности. Об этом заявил председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим, сообщает РИА Новости.

По его словам, добиться такого результата помогла информационная система Минздрава, и вопрос по переходу медицинских учреждений на электронный больничный практически решён.

Андрей Кигим уточнил, что контрольного срока перехода на электронный больничный у учреждений нет. Он заметил, что необходимо учитывать, подключены ли медицинские организации к информационной системе для оказания услуг в электронном виде.

Председатель Фонда также подчеркнул, что оформление больничного в электронном виде носит добровольный характер.