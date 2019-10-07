Псковичи могут принять участие в благотворительной «Покровской ярмарке»
13 октября псковичи могут принять участие в благотворительной «Покровской ярмарке». Об этом Псковскому агентству информации сообщили на псковском подворье Псково-Печерского монастыря.
На «Покровскую ярмарку», которая пройдёт накануне празднования Покрова Пресвятой Богородицы, приглашаются те, кто хотел бы поделиться своими кулинарными и творческими способностями, принести изделия собственного изготовления. На ярмарку принимаются: соленья и варенья (с указанием состава); изделия ручной работы: шитьё, вязка, мягкие игрушки; сувениры, деревянные доски, шкатулки, ложки, глиняные изделия; книги для детей и подростков.
Изделия для ярмарки необходимо приносить на подворье в Пскове по адресу: улица Некрасова, 33. Предварительно необходимо созвониться с Софией Зайцевой по телефону 8 (916) 117 89 36.
Ярмарка на подворье начнётся после божественной литургии в храме Покрова от Торга (улица Карла Маркса, 36). Собранные средства пойдут на строительство и содержание подворья монастыря.