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Общество

Почти 4 тысячи автомобилей Lada Granta отзывает АвтоВАЗ

Компания АвтоВАЗ отзывает в России почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta, которые быбли проданы начиная с августа.

Как следует из сообщения Росстандарта, отзыв машин связан с необходимостью проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя, пишет РБК.

Владельцев, чьи автомобили подлежат отзыву, уведомят по телефону или электронной почте. Далее машины им нужно будет пригнать в ближайший дилерский центр для ремонта, который компания проведет за свой счет. В машинах будет заменён обратный клапан усилителя тормоза.

РБК отмечает, что АвтоВАЗ заявил о росте продаж Lada Granta на 40,1% за первые семь месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. За 9 месяцев текущего года были проданы более 96 тыс. автомобилей, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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