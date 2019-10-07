Почти 4 тысячи автомобилей Lada Granta отзывает АвтоВАЗ

16:36, 07 октября 2019, ПАИ

Компания АвтоВАЗ отзывает в России почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta, которые быбли проданы начиная с августа.

Как следует из сообщения Росстандарта, отзыв машин связан с необходимостью проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя, пишет РБК.

Владельцев, чьи автомобили подлежат отзыву, уведомят по телефону или электронной почте. Далее машины им нужно будет пригнать в ближайший дилерский центр для ремонта, который компания проведет за свой счет. В машинах будет заменён обратный клапан усилителя тормоза.

РБК отмечает, что АвтоВАЗ заявил о росте продаж Lada Granta на 40,1% за первые семь месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. За 9 месяцев текущего года были проданы более 96 тыс. автомобилей, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.