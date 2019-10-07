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Общество

Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области

Около 200 студентов Псковского государственного университета пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на встрече со студентами 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Почти 200 человек будут с нами трудиться в администрации Псковской области, решать большое количество задач, которые перед нами стоят», — отметил губернатор. По его словам, главная задача – это получение студентами опыта.

«Вы, окончив учебу в вузе, получите хорошие компетенции, которые не будут оторваны от практики. Для нас же это возможность улучшить кадровый резерв», — сказал он и пояснил, что для студентов постараются создать хорошие условия и для прохождения практики, и для работы.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что он специально собрал в большом зале администрации области руководителей ведомств и студентов. «Чтобы вы посмотрели друг другу в глаза, поговорили, задали свои вопросы», — пояснил глава региона.

Также губернатор поблагодарил за работу врио ректора ПсковГУ Наталью Ильину, а студентам, если будет «недопонимание», предложил писать ему в Direct Instagram.

Наталья Ильина рассказала, что только в 5 регионах совместно с администрациями реализуется подобный проект. «Но то, как мы будем его реализовывать, будет впервые», — пояснила она. Руководитель опорного вуза отметила, что проект стартует с 1 ноября, в рамках которого студенты 3 и 4 курсов будут практиковаться в областной администрации.

По словам Натальи Ильиной, студентам предстоит пройти пассивную практику, выполнить аналитику и проект. Она призвала руководителей областных комитетов максимально помогать практикантам.

«Студент будет иметь возможность пополнить свое портфолио и получить повышенную стипендию. У нас все получится. Хорошего вам пути!» — добавила она.

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