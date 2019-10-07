Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области

18:07, 07 октября 2019, ПАИ

Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области 5 и 6 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, игры прошли в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках.

По итогам полуфинального этапа в Пскове победили группа «Интер» (Псков, 2001-2004 годы рождения), «Печоры» (Печоры, 2005-2006 годы рождения) и «Юность» (Порхов, 2007-2009 годы рождения).

В полуфинальных играх в Пушкинских Горах лучшими стали «Святогорец» (Пушкинские Горы, 2001-2004 годы рождения), «Острович» (Остров, 2005-2006 годы рождения) и «Острович» (Остров, 2007-2009 годы рождения).

В Великих Луках в финал вышли «БК Леон» (Невель, 2001-2004 годы рождения), «Юность» (Невель, 2005-2006 годы рождения), «Кадеты» (Великие Луки, 2007-2009 годы рождения).

Отмечается, что команда «Легион» (Дедовичи), занявшая первое место в Пскове, дисквалифицирована в связи с несоблюдением регламента соревнований. В команде были более двух игроков, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (отделение «футбол»), футбольных клубах, имеющие лицензию профессионального футболиста.

Финальные игры чемпионата состоятся 19 октября в Великих Луках, на стадионе «Экспресс».

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализуется Военно-патриотическим спортивным клубом «Шторм в рамках проекта #Команда2018 губернатора Михаила Ведерникова и с использованием гранта президента России.