Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала

17:15, 07 октября 2019, ПАИ

«Мы очень хотим, чтобы самая активная, самая живая молодежь не уезжала от нас», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече со студентами Псковского государственного университета 7 октября. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, встреча с главой региона предваряла практику студентов в администрации Псковской области.

Глава региона отметил, что такая практика позволит посмотреть потенциальных кандидатов на работу начиная с третьего курса вуза. При этом он уверен, что в перспективе подбор можно было начинать со старших классов школы или на базе кванториума, чтобы ребята имели хорошую практику, и затем могли себя реализовать в регионе на определенной должности.

Губернатор призвал действующих сотрудников администрации правильно относится к пришедшим на практику студентам, не воспринимать их как «подай-принеси». Он предложил приглашать практикантов на заседания администрации региона, включать их, например, в приёмные комиссии по дорогам, потому что студенты имеют «резкие глаза, объективное и непредвзятое отношение». Кроме того, по словам главы региона, студенты могли бы выполнять исследования, которые пригодятся в дальнейшей работе комитетов.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что у каждого студента будет чёткое задание по практике, за каждым практикантом будет закреплён куратор.

«Не хочу, чтобы у вас были завышенные ожидания - работа в администрации Псковской области сложная, но интересная - обратился к студентам Михаил Ведерников. - Мы живем в уникальный отрезок времени, когда беспрецедентные средства выделяются по целому ряду направлений. Я просто уверен, что через 5 лет Псковская область станет другой. И у вас будет возможность сказать: «Мы участвовали в изменениях». Давайте работать и достигать результатов!»