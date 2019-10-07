0
18:03
Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
17:15
Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала
16:47
Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области
15:52
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области
15:35
Спасшие трех человек на пожаре великолукские полицейские номинированы на «Народное признание – 2019»
14:13
Останки 45 красноармейцев перезахоронят в Усвятском районе 19 октября
13:05
Работа сразу над 3 томами книги «Солдаты Победы» идет в Псковской области
Еще новости
Общество

Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала

«Мы очень хотим, чтобы самая активная, самая живая молодежь не уезжала от нас», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече со студентами Псковского государственного университета 7 октября. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, встреча с главой региона предваряла практику студентов в администрации Псковской области.

Глава региона отметил, что такая практика позволит посмотреть потенциальных кандидатов на работу начиная с третьего курса вуза. При этом он уверен, что в перспективе подбор можно было начинать со старших классов школы или на базе кванториума, чтобы ребята имели хорошую практику, и затем могли себя реализовать в регионе на определенной должности.

Губернатор призвал действующих сотрудников администрации правильно относится к пришедшим на практику студентам, не воспринимать их как «подай-принеси». Он предложил приглашать практикантов на заседания администрации региона, включать их, например, в приёмные комиссии по дорогам, потому что студенты имеют «резкие глаза, объективное и непредвзятое отношение». Кроме того, по словам главы региона, студенты могли бы выполнять исследования, которые пригодятся в дальнейшей работе комитетов.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что у каждого студента будет чёткое задание по практике, за каждым практикантом будет закреплён куратор.  

«Не хочу, чтобы у вас были завышенные ожидания - работа в администрации Псковской области сложная, но интересная - обратился к студентам Михаил Ведерников. - Мы живем в уникальный отрезок времени, когда беспрецедентные средства выделяются по целому ряду направлений.  Я просто уверен, что через 5 лет Псковская область станет другой. И у вас будет возможность сказать: «Мы участвовали в изменениях». Давайте работать и достигать результатов!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
07 октября 2019
Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала
07 октября 2019
Губернатор Псковской области: Мы очень хотим, чтобы активная молодёжь не уезжала
Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области
07 октября 2019
Около 200 студентов пройдут непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области
07 октября 2019
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области
Спасшие трех человек на пожаре великолукские полицейские номинированы на «Народное признание – 2019»
07 октября 2019
Спасшие трех человек на пожаре великолукские полицейские номинированы на «Народное признание – 2019»
Останки 45 красноармейцев перезахоронят в Усвятском районе 19 октября
07 октября 2019
Останки 45 красноармейцев перезахоронят в Усвятском районе 19 октября
Работа сразу над 3 томами книги «Солдаты Победы» идет в Псковской области
07 октября 2019
Работа сразу над 3 томами книги «Солдаты Победы» идет в Псковской области
«Семь раз отмерь» - 4 октября (ЗВУК)
07 октября 2019
«Семь раз отмерь» - 4 октября (ЗВУК)

Идет загрузка...