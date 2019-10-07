Магазин настольных игр открылся в псковском «Акваполисе»
Магазин настольных игр «Играем дома» открылся в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в администрации ТРК.
В ассортименте магазина представлены интеллектуальные игры, пазлы, 3d-пазлы, головоломки, игры для детей, развивающие игры, наборы для творчества, игры для веселых компаний. Для покупателей предусмотрены регулярные скидки и акции.
Магазин «Играем дома» расположился на 1-м этаже ТРК «Акваполис».