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Общество

Жителям Великих Лук напомнили о мерах противопожарной безопасности

7 октября в рамках проведения сезонной операции «Отопление» на территории города Великие Луки сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по осуществили профилактический рейд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в рамках рейда проведено обследование котельных города, а также частного жилого сектора в районе улиц С. Разина и Ухтомского.

В ходе рейда было распространено 25 памяток о действиях при возникновении пожара, 40 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах, проинструктировано под роспись 20 человек. Особое внимание было уделено состоянию отопительных приборов в частных домовладениях.

Кроме того, с персоналом объектов социальной сферы проводились инструктажи на противопожарную тематику и о действиях в чрезвычайных ситуациях. Гражданам напомнили, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

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