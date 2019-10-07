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Общество

Автоэксперт назвал оптимальную температуру для перехода на зимнюю резину

Руководитель общественного движения «За безопасность на дороге» Артем Угрюмов посоветовал автомобилистам переходить на зимнюю резину, если температура воздуха начинает колебаться от 7 до 4 градусов тепла. Об этом он рассказал изданию «Вечерняя Москва».

При этом он отметил, что, выбирая зимнюю резину, предпочтение следует отдавать оригинальным покрышкам. По словам Угрюмова, такая резина «заточена» под машину, что обеспечивает максимальную надежность и гарантии при эксплуатации.

Эксперт настоятельно рекомендовал не приобретать дешевых подделок под фирменную резину, поскольку в самый ответственный момент колесо может повести себя непредсказуемо.

«Из-за технических неисправностей автомобиля происходит десять процентов ДТП», — отметил он.

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