Четыре медали завоевала псковская сборная во всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

20:13, 07 октября 2019, ПАИ

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Надежды России» состоялись в Санкт-Петербурге 4-6 октября. Как рассказала Псковскому агентству инофрмации руководитель Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова, в соревнованиях приняли участие 326 спортсменов из 26 регионов России. Псковскую область представляли 12 спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет.

Серебро в категории юниоры 18-20 лет свыше 90 кг завоевал великолучанин Глеб Лабецкий, тренирует которого Евгений Павловский.

Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» принесли в копилку сборной три медали: Дмитрий Титов занял 2 место в категории 14-15 лет 75+ кг, бронзовыми призерами стали Даниил Батеев в категории юноши 12-13 лет 60 кг и Лиза Власенко в 14-15 лет 55 кг. Подготовили ребят Владимир Евдокимов, Дина Дымова, Владимир Тимофеев.

Судьями от региона работали Андрей Синяев, Владимир Тимофеев.

Псковская команда от души благодарит Федерацию рукопашного боя Санкт-Петербурга за отличную организацию мероприятия и дружелюбную атмосферу соревнований.