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Общество

Жительница Таллина получила титул «Миссис Европа 2019»

Конкурс самых красивых замужних женщин «Миссис Европа» прошел на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова), его победительницей стала представительница Эстонии, россиянка получила титул второй вице-миссис, рассказала РИА Новости хозяйка конкурса болгарка Меги Савова.

Фото: страница Angel Models agency в Facebook

Самой красивой европейской замужней женщиной признана Людмила Карпикова из Таллина. Жительница Калуги Нина Мельникова стала обладательницей титула «вторая вице-миссис Европа-2019». «Миссис Европейского союза» стала болгарка, а титул «Мама Европы» достался украинке. Всего в конкурсе участвовали 24 женщины из различных европейских стран.

«Конкурс проводится уже одиннадцать лет. На нем выбирают не красавиц, а самых достойных замужних женщин Европы. На этом конкурсе они говорили о проблемах домашнего насилия, обменивались опытом благотворительности. Мы провели вечер национального костюма, вечер талантов», - рассказала Савова.

По ее словам, у большинства женщин, которые приняли участие в конкурсе в этом году, минимум три ребенка.

В прошлом году титул «Миссис Европа» достался уроженке Гран-Канарии Ане Пилар Суарес. По традиции следующий конкурс проводится в той стране, где родилась победительница. Так что следующем году самую красивую европейскую женщину будут выбирать в Таллине.

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