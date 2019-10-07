Сбербанк обнаружил новую утечку данных карт клиентов

23:10, 07 октября 2019, ПАИ

Сбербанк заявил о новых утечках личной информации клиентов. Об этом сообщается на сайте компании.

Служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами обнаружила, что сотрудник, причастный к уже известной утечке данных 200 клиентов, совершил еще одно преступление.

«В конце сентября сотрудник продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Большинство карт уже перевыпустили, угрозы для средств клиентов нет.

На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк провел служебное расследование и нашел злоумышленника, который работал в компании. Сбербанк принес извинения за возникшую ситуацию и пообещал держать в курсе расследования, сообщает РИА Новости.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как удалось вычислить преступника.

По его словам, изначально в круг подозреваемых входили 35 человек, однако потом он был сужен сначала до двух, а затем до одного сотрудника банка, который впоследствии и дал признательные показания.

Злоумышленник объяснил свой поступок личными причинами, банк проверяет эту информацию.

Греф также дал несколько советов о том, как защитить свои накопления. Он отметил, что сотрудник банка никогда не станет звонить клиенту и узнавать его данные, поскольку они у него и так есть.

«Но если звонят вам — 100%, что это мошенник. Никогда не отвечайте. Никогда никому не доверяйте CVV-код, который написан на обратной стороне карты. Никому не давайте ваш ПИН-код или кодовые слова. Это самая приватная информация», — добавил глава Сбербанка.