Из-за курения в Локне сгорел пятиквартирный дом

09:06, 08 октября 2019, ПАИ

Ночью 8 октября в Локне в переулке Школьном сгорел пятиквартирный деревянный жилой дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4:03. В ликвидации возгорания принимали участие 7 сотрудников ведомства. Строение сгорело, огнеборцам удалось спасти 4 надворные постройки.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем при курении. Виновник пожара пока не установлен.