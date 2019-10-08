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Общество

Большинство россиян уверены в эффективности прививок от гриппа

57% жителей России положительно оценивают прививки и считают, что они являются эффективным способом защиты от инфекций. Такие данные опубликованы в результатах исследования всероссийского центра изучения общественного мнения.

Среди респондентов за этот вариант проголосовали в основном граждане от 18 до 24 лет (69%) и от 60 лет и старше (62%).

Также 62% россиян заявили, что когда-либо прививались от вируса гриппа. Больше всего их среди молодежи от 18 до 24 лет (87%). Никогда не делали прививки 36% опрошенных, большинство из них в возрасте от 35 до 44 лет (42%) и от 45 до 59 лет (40%).

В это же время 23% россиян считают, что прививки бесполезны, но и не наносят никакого вреда. При этом 58% опрошенных заявили, что не будут прививаться от вируса гриппа в этом году.

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