Словарь «Сами с усами» преподавателей ПсковГУ номинирован на премию «На благо мира»

10:16, 08 октября 2019, ПАИ

Словарь «Сами с усами» преподавателей Псковского государственного университета Елены Рогалёвой и Татьяны Никитиной номинирован на премию «На благо добра». Книга представлена в номинации «Познавательная литература», в которой за победу борются 64 издания.

В настоящее время на сайте премии идёт голосование за номинантов, которое продлится до 0:00 1 ноября. Отдать свой голос в поддержку словаря «Сами с усами» можно здесь >>>.

После окончания голосования начнётся второй этап конкурса. До 15 ноября членам экспертного совета премии предстоит определить победителя из числа финалистов. В жюри входят 13 экспертов, среди которых певица Любовь Казарновская, актёр Александр Михайлов, телеведущая Лариса Вербицкая, композитор Григорий Гладков. Награждение победителей состоится в декабре. Призовой фонд премии превышает 3 млн рублей.

Фразеологический словарь «Сами с усами» был издан в 2017 году Издательским Домом Мещерякова (Москва). В том же году книга была представлена на Международной выставке-ярмарке интеллектуальной литературы.

Словарь в увлекательной форме знакомит детей с историей происхождения часто используемых русских фразеологизмов. Этимологическая информация вплетена в сюжетную линию истории, которую излагают «авторитетные» рассказчики - мастер Профи (фразеологизмы, происхождение которых связано с различными профессиональными сферами), инженер Сантиметренко (фразеологизмы с наименованиями метрических мер), экскурсовод Раскопкин (фразеологизмы, отражающие русскую историю), повар Сгущенкин (фразеологизмы с наименованиями блюд русской кухни). Некоторые фразеологические истории раскрывают сотрудники детективно-фразеологического агентства «ГАКОС»: служебно-разыскной пёс Гафик, кот-исследователь Кокос, их шофёр попугай Кочан, студент-заочник следственно-фразеологической школы. Также рассказчиками в некоторых случаях выступают герои народных сказок и предметы – отрывной календарь, волынка, горшочек каши.

Занимательные задания разной сложности, включенные в словарные статьи, расширяют общекультурный кругозор ребенка, повышают уровень его эрудиции, развивают логическое мышление, формируют различные практические навыки, необходимые в повседневной жизни.

Словарь предназначен для младших школьников и детей среднего школьного возраста.