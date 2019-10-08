На железнодорожном вокзале в Пскове к 1 ноября появится мини-отель

10:41, 08 октября 2019, ПАИ

К 2030 году в России планируется модернизировать около 130 железнодорожных вокзалов и пассажирских платформ. Обновление инфраструктуры анонсировала госкомпания «Российские железные дороги». В настоящее время на балансе числятся 348 вокзалов, примерно каждый четвертый из них — это культурные объекты федерального и регионального значений, сообщает «Строительная газета». Но многие из них технически устарели. Чтобы создать условия для приема пассажиров и нужна реконструкция. В список включены Курский, Казанский вокзалы в Москве, вокзалы в Астрахани, туле, Курске, Махачкале, Краснодаре.

В компании уточнили, что до конца года новый железнодорожный вокзал откроют в Сосногорске (Республика Коми).

При этом в РЖД подчеркивают: внимание будет уделяться не только логистике перемещений пассажиров, но и их комфорту. Так, в зданиях вокзалов планируется создавать мини-отели, чтобы те, кто путешествует транзитом, не тратили время на перемещения в незнакомых городах в поисках ночлега. Такие отели появятся в зданиях всех вокзалов. А первым станет мини-отель в Пскове. Его планируют открыть до 1 ноября 2019 года.