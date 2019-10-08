Легко ли работать госинспектору федерального заказника в Псковской области

11:17, 08 октября 2019, ПАИ

В Псковской области несколько особо охраняемых природных территорий. Одна из них – заказник «Ремдовский» в Гдовском районе. Там не только запрещены охота и рыбалка, но и проезд по лесным дорогам и стоянка транспорта на них. За тем, как исполняются требования законодательства, следят государственные инспекторы федерального заказника. В период отпуска одного из них ловить нарушителей отправилась кандидат биологических наук, научный сотрудник федерального заказника «Ремдовский» Марина Сиденко, которая поделилась впечатлениями от работы в новом для себя статусе.

Могу сказать, собачья это работа – наказывать людей. Психологически далеко не каждый выдержит. В наше время создание и функционирование особо охраняемых природных территорий – национальных парков, заповедников, заказников, памятников природы – это едва ли не единственный способ уберечь остатки дикой природы на планете. ООПТ - это острова надежды, шанс для редких видов животных сохраниться, выжить хотя бы там.

Это режимные территории, охраняемые штатными государственными инспекторами. Режим охраны каждой такой территории детально прописан в Положении о ней.

В России существует более 200 особо охраняемых природных территорий федерального значения, сохранение которых имеет значение не только в масштабах региона, но и всей России, «Ремдовский» - одна из таких территорий.

Вокруг ООПТ, как правило, всё выпилено, преобразовано и загажено, поэтому народ массово валит сюда насладиться прекрасными видами, за ягодами и грибами. Любители покатушек на квадроциклах и мопедах, разного рода авто и мотоэкстрима тоже не прочь погонять по сосновым борам заказника.

Возможно, я открою для кого-то страшную тайну, но в депопулирующей Псковской области многие люди, как их первобытные предки, живут собирательством. В деревнях и небольших посёлках таких большинство. Это может дико звучать – в XXI веке, в одной из богатейших по природным ресурсам стране, где официально нет войны, люди кормятся дарами лесов и болот. Это их единственный заработок, дающий кусок хлеба. К ним примыкает армия дачников и любителей ягодников – грибников из близлежащих городов: Пскова, Гдова, Сланцев и даже Санкт-Петербурга. Все они хотят беспрепятственно ездить по лесу на автомобилях, некоторые предпочитают искать грибы, не выходя из авто, целенаправленно едут в заказник за этим. Проблема в том, что собирать грибы и ягоды в заказнике можно, а вот ездить по лесу на автомобилях - нет.

Наказывать людей рублём я не люблю. Мне больше нравится деньги раздавать, поэтому богатой не быть никогда. Составив протокол об административном правонарушении на пенсионера или безработного, заехавшего в лес на автомобиле, понимая, что в соответствии со статьёй 8.39 Кодекса об административных правонарушениях за ним последует штраф, чувствуешь себя последней сволочью, но работа – есть работа.

Чего только не наслушаешься от нарушителей. Люди не любят, когда их наказывают, даже если они не правы. Всё недовольство властью, политикой руководства страны, законотворческой деятельностью депутатов выливается на инспекторские головы. Люди попадаются разные. Кто-то плачет, умоляет простить, кто-то с пеной у рта начинает орать, не соглашаться с законным требованием инспектора предоставить документы, удостоверяющие личность, требует показать некие бумаги, заверенные гербовыми печатями и личной подписью президента страны, чуть ли не вызывает в лес адвоката.

Все как один заявляют, что 30 лет сюда ездили и не знали о том, что здесь заказник, хотя федеральный заказник «Ремдовский» существует с 1985 года. Другие говорят, что не знали, что сюда заезжать нельзя, нет предупреждающих знаков, хотя по пути проехали не один такой знак - территория заказника по периметру имеет информационные щиты с картами, прописанным режимом охраны, на въездах в лес установлены запрещающие аншлаги с текстом «Государственный природный заказник «Ремдовский». Охота, лов рыбы, проезд автотранспорта запрещены». Находятся и такие граждане, которых не устраивает дизайн, цвет, размер, место установки запрещающего аншлага.

Кто-то начинает угрожать: «Сейчас выйдут из леса мои приятели прокуроры, разберутся с вами, пьяными». Другие ёрничают и ведут полную видеозапись процесса составления административного протокола. Кто-то кидается чуть ли не в драку. Случаи избиения инспекторов на ООПТ есть (драка с инспектором, находящимся при исполнении своих служебных обязанностей, грозит гражданину уголовной статьёй). Некоторые прыгают в авто и, проявляя мастерство автогонщика Формулы-1, просто смываются (для таких предусмотрена фотофиксация с составлением определения о возбуждении административного правонарушения). Есть и те, кто скромно показывает весомые «корочки» должностного лица силовых структур, надеясь, что его-то точно не накажут.

Сказать, что инспектор при этом не тратит свои нервы - не могу. Тратит. Это нервотрёпка для обеих сторон. Кроме того, если у инспектора нет оружия – это ещё и опасно, потому как люди разные. Когда из леса выходит толпа мужиков с ножами, а ты стоишь безоружный и заявляешь им, что они нарушили положение о заказнике, проскальзывает мысль о том, что это может быть последний день твоей жизни.

Вы можете спросить: «А сколько же получает государственный инспектор особо охраняемой природной территории за свою работу?». И снова будете удивлены – минималку, на руки 9 -10 тысяч рублей за месяц. Если повезёт и случится нежданная премия, – немногим больше. Раньше за изъятие оружия давали премию – 10 тысяч, сейчас кризис и её не дают. Вооружённых и пьяных браконьеров инспекторы разоружают, порой, будучи безоружными.

Есть такая профессия – Родину защищать. Для меня охранять особо охраняемые природные территории – означает защищать Родину. Хотелось бы, чтобы граждане, собирающиеся в заказник, ознакомились с режимом охраны этой природной территории и не допускали нарушений. Ознакомиться с Положением о федеральном заказнике «Ремдовский» можно на сайте национального парка «Себежский», осуществляющего управление заказником, - http://seb-park.ru/

Движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования – то есть по лесным дорогам в заказнике, в соответствии со статьёй 8.39. КоАП (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях), влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Нет, пожалуй, я бы не хотела официально работать инспектором)). Благодарю всех тех государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий России, кто несмотря ни на что, честно выполняет свою работу, рискует своими жизнями и имуществом. Вы – настоящие герои нашего времени.