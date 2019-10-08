0
11:47
Читатели Псковского агентства информации могут стать обладателями пригласительного на концерт Лолиты
11:17
Легко ли работать госинспектору федерального заказника в Псковской области
10:56
Необычную находку сделал блогер в водах Псковы
10:41
На железнодорожном вокзале в Пскове к 1 ноября появится мини-отель
09:22
Зампредседателя комитета по здравоохранению станет гостем ПАИ-live
23:37
Губернаторская повестка: Экономика, экономика и еще раз экономика
22:50
Жительница Таллина получила титул «Миссис Европа 2019»
Еще новости
Общество

Крафтовое пиво исчезнет в России

В России могут перестать производить крафтовое пиво из-за принятия в 2021 году нового регламента евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Согласно этому документу пивом может считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Таким образом, по новым нормам производство крафтового пива не предусмотрено, так как этот напиток предполагает разные рецептуры, технологии и компоненты.

В Росстандарте уточнили, что в стране не будут вводить единый стандарт по изготовлению крафтового пива, а значит компании не смогут заниматься производством этого напитка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Читатели Псковского агентства информации могут стать обладателями пригласительного на концерт Лолиты
08 октября 2019
Читатели Псковского агентства информации могут стать обладателями пригласительного на концерт Лолиты
Необычную находку сделал блогер в водах Псковы
08 октября 2019
Необычную находку сделал блогер в водах Псковы
На железнодорожном вокзале в Пскове к 1 ноября появится мини-отель
08 октября 2019
На железнодорожном вокзале в Пскове к 1 ноября появится мини-отель
Зампредседателя комитета по здравоохранению станет гостем ПАИ-live
08 октября 2019
Зампредседателя комитета по здравоохранению станет гостем ПАИ-live
Жительница Таллина получила титул «Миссис Европа 2019»
07 октября 2019
Жительница Таллина получила титул «Миссис Европа 2019»
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
07 октября 2019
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
Реверсивное движение ввели на путепроводе на трассе Р-23 в Псковском районе
07 октября 2019
Реверсивное движение ввели на путепроводе на трассе Р-23 в Псковском районе
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
07 октября 2019
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области

Идет загрузка...