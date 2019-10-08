Крафтовое пиво исчезнет в России

11:28, 08 октября 2019, ПАИ

В России могут перестать производить крафтовое пиво из-за принятия в 2021 году нового регламента евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Согласно этому документу пивом может считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Таким образом, по новым нормам производство крафтового пива не предусмотрено, так как этот напиток предполагает разные рецептуры, технологии и компоненты.

В Росстандарте уточнили, что в стране не будут вводить единый стандарт по изготовлению крафтового пива, а значит компании не смогут заниматься производством этого напитка.