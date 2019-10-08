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Общество

Почти полтонны гашиша обнаружили псковские таможенники в топливном баке грузового автомобиля

Почти полтонны гашиша - 450 килограммов - обнаружили псковские таможенники в топливном баке грузового автомобиля на российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Грузовой автомобиль, перевозивший в Россию косметические средства, специалисты досматривали с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При более детальном досмотре оперативники таможни во взаимодействии с сотрудниками Управления ФСБ России по Псковской области обнаружили в топливном баке тайник с 46 упаковками пластичного вещества коричневого цвета.

По заключению эксперта, обнаруженное вещество является гашишем. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ). Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. Водитель – 38-летний иностранный гражданин – заключен под стражу.

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