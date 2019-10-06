Взорвавшийся банкомат убил мужчину в Череповце
8 октября в Череповце 37-летний житель Петрозаводска погиб при попытке взломать банкомат Сбербанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление следственного комитета России по Вологодской области.
Банкомат взорвался на первом этаже жилого дома, когда мужчина попытался вскрыть устройство с помощью газового оборудования. От взрыва мужчина погиб.
В результате произошедшего несущие конструкции дома не были повреждены. Жители не пострадали, их эвакуация не потребовалась. По факту произошедшего и гибели мужчины следственный комитет России по Вологодской области проводит проверку.