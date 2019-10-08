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Общество

Строительный лагерь у включенного в список ЮНЕСКО псковского храма демонтируют

Фото из группы «Защитим стадион «Электрон» в социальной сети «ВКонтакте»

Администрация Пскова потребовала демонтировать конструкции, которые установлены на улице Верхне-Береговой, 1 у подножия церкви Богоявления с Запсковья, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Он пояснил, что строительные работы, которые начались в Пскове на улице Верхне-Береговой, 1, не являются индивидуальной жилищной застройкой. По словам Александра Коновалова, это подрядная организация по реконструкции улицы Леона Поземского и прилегающих территорий приняла одностороннее, не согласованное решение разбить на этом участке свой строительный лагерь. «При этом она нарушила 200-метровую водоохранную зону и правила организации строительных работ в зоне охраняемого природного ландшафта», - сообщил он.

Александр Коновалов отметил, что администрация Пскова, которая является заказчиком проекта, направила в адрес подрядчика требование в срочном порядке прекратить дальнейшее возведение лагеря, демонтировать установленные конструкции и производить работы в строгом соответствии с проектом организации строительства.

На днях жители Пскова в социальных сетях возмутились, что у псковской церкви Богоявления с Запсковья, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, началось строительство. Горожане считали, что на данном участке появится индивидуальная жилая застройка.

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