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Общество

Надежда Рагозина предложила запустить направленную на отказ от вредных привычек рекламу

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина предложила строить рекламу таким образом, чтобы всё больше населения отказывалось от вредных привычек. Об этом она сообщила в прямом эфире проекта ПАИ-live 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, большинство людей знает, что употреблять алкоголь и курить вредно, но часть населения «упорно придерживается» вредных привычек. Надежда Рагозина высказала мнение, что количество курящих в популяции сейчас меньше, чем во времена ее студенчества. Она подчеркнула, что положительные результаты массового информирования всё же есть.

Надежда Рагозина рассказала, что употребление алкоголя сейчас рассчитывается на основании данных федеральной статистики по продажам спиртного, и до конца этого года Минздрав разработает более достоверные критерии учета. Она заметила, что нет и единой методики расчета по употреблению поваренной соли, сахара, овощей и фруктов.

Заместитель председателя областного комитета сказала, что в центрах здоровья алгоритм тестирования на наличие вредных привычек отличается от диспансеризации, но в обоих случаях человек получает ответ на то, есть ли у него вредная привычка или нет.

Гость эфира привела в пример Финляндию, где начали производить обезжиренные продукты и делать невыгодной производство продукции с использованием животных жиров. По ее словам, успех был оглушительным, поскольку через несколько лет уменьшилось количеств сердечно-сосудистых заболеваний и смертей от них. «Финский опыт транслируется мировым сообществом и считается эталонным», — добавила Надежда Рагозина.

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Надежда Рагозина предложила запустить направленную на отказ от вредных привычек рекламу
08 октября 2019
Надежда Рагозина предложила запустить направленную на отказ от вредных привычек рекламу

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