Программы укрепления общественного здоровья разработают все районы Псковской области до конца года

14:31, 08 октября 2019, ПАИ

До конца текущего года демографические советы каждого из районов Псковской области должны разработать районную программу укрепления общественного здоровья. Об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рагозина также отметила, что необходимо возрождать практику внедрения корпоративных программ общественного здоровья на предприятиях. По её словам, Псковская область является пилотным регионом в этом вопросе, и поэтому до конца 2020 года область должна предложить свою модель. «К 2024 году будет выбран наиболее удачный опыт», - пояснила специалист.

Зампредседателя регионального комитета по здравоохранению подчеркнула, что в Псковской области необходимо создавать условия для того, чтобы люди могли придерживаться принципов здорового образа жизни. Речь идёт не только об организации мест, где можно было бы заняться спортом, но и о здоровом питании. Соответствующие продукты должны быть на прилавках магазинов в регионе.

По словам эксперта, всего этого можно достичь только благодаря взаимодействию властей, центров здоровья и граждан. Она напомнила, что в Псковской области для достижения этих целей при администрации региона работает координационный совет по формированию здорового образа жизни, а при каждом из муниципальных округов действуют демографические советы.