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Центр здоровья на базе областной больницы войдёт в состав Псковской поликлиники
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Общество

Центр здоровья на базе областной больницы войдёт в состав Псковской поликлиники

Центр здоровья на базе областной клинической больницы в ближайшей перспективе будет переведен в структуру Псковской городской поликлиники, сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в эфире ПАИ-live, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам гостьи эфира, в центре небольшой коллектив, но есть постоянный поток пациентов, которые «возвращаются туда раз за разом». 

Также в регионе действует великолукский Центр здоровья и Центр здоровья на базе детской областной больницы. Работу этих структур планируется реформировать

В результате реорганизации в регионе заработает единый центр медицинской профилактики с подразделением в Великих Луках. «Он «возьмёт под крыло» и центры здоровья, и отделения поликлиник, которые проводят диспансеризации», - пояснила Надежда Рагозина.

Новая схема заработает к концу 2019 года.

Также в рамках пилотного проект Минздрава регион сможет представить свои предложения по работе с крупными торговыми сетями. В частности, по маркировке «вредной» продукции вроде соли и сахара.

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