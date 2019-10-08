В семи домах Пскова побывают участники Тура по новостройкам 12 октября

14:20, 08 октября 2019, ПАИ

12 октября в Пскове состоится очередной Тура по новостройкам. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, участники поездки осмотрят 7 домов в четырёх жилых комплексах. В частности, будущих новосёлов отвезут в ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Европа» (улицы Пражская, 8/12 и Венская, 8), новый дом на Запсковье (улица Крупской, 24), SMART-квартал (улицы Инженерная, 119 и Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры, оценить качество использованных при строительстве материалов, виды из окон, имеющуюся инфраструктуру. Также у них будет возможность пообщаться с представителем застройщика, чтобы узнать, например, о системе коммуникаций в доме или о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Потенциальные покупатели также смогут обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки или материнского капитала.

Тур по новостройкам стартует в 11:00 от улицы Пароменской, 21/33. Для участия в нём необходимо заранее записаться по телефону (8112) 702-042.