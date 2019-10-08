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Общество

Великолукская пара погибла в общежитии в ночь на 8 октября

Фото Дарьи Хватковой

Сожители — мужчина и женщина — погибли прошедшей ночью в Великих Луках, сообщил Псковскому агентству информации начальник Следственного отдела по городу Великие Луки Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Станислав Кожевников.

Трагедия произошла в ночь на 8 октября в общежитии на улице Малышева. К сожителям пришла знакомая пара, с которыми они начали распивать спиртное. «Когда гости вышли из комнаты, а затем вернулись обратно, то увидели, что женщина лежит на диване с ножевым ранением живота, а рядом стоял ее сожитель. На нем были следы крови, находился в возбужденном состоянии», — рассказал Станислав Кожевников.

Пока пострадавшей оказывали первую медицинскую помощь и вызывали работников Скорой помощи, мужчина пропал. Позже его тело обнаружили под окнами здания. Отмечается, что у сожителей были конфликтные отношения. Пострадавшая скончалась 8 октября к утру в медицинском учреждении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, а в отношении погибшего — посмертную психиатрическую экспертизу.

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