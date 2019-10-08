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Происшествия

Два автомобиля столкнулись на улице Гражданской в Пскове

Фото из группы "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте"

8 октября в районе 13:30 в Пскове на улице Гражданской столкнулись два автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации очевидцы, «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Волгу».

«Волга» от удара вылетела на пешеходную дорожку. Иномарка находится на проезжей части, в связи с чем движение по улице Гражданской в сторону Октябрьского проспекта затруднено.

Фото из группы "Жесть по-псковски" в соцсети "ВКонтакте"

Участок улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской закрыт для проведения ремонтных работ до 30 ноября.  

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