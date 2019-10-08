Два автомобиля столкнулись на улице Гражданской в Пскове

15:09, 08 октября 2019, ПАИ

8 октября в районе 13:30 в Пскове на улице Гражданской столкнулись два автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации очевидцы, «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Волгу».

«Волга» от удара вылетела на пешеходную дорожку. Иномарка находится на проезжей части, в связи с чем движение по улице Гражданской в сторону Октябрьского проспекта затруднено.

Участок улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской закрыт для проведения ремонтных работ до 30 ноября.