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Общество

Ответственность за организацию незаконной миграции ужесточат в России

8 октября Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за помощь в нелегальной миграции, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает изменение части второй статьи 322.1 УК РФ. Эту статью предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком - совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения. За это нарушение закона должностному лицу будет грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Также нижняя палата парламента уточнила, что в случае, когда преступления по незаконной миграции выявили сотрудники ФСБ, дознание по уголовным делам смогут проводить пограничные органы ФСБ.

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