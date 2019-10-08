Воспитанница интерната из Псковской области представит своё платье на «Неделе моды» в Москве

15:43, 08 октября 2019, ПАИ

Воспитанница Красногородской специальной коррекционной школы-интерната Анна Фёдорова представит своё платье на «Неделе моды» в Москве 22-27 октября, сообщили Псковскому агентству информации в редакции районной газеты «Заря».

В столицу Анну Фёдорову пригласил российский кутюрье, член попечительского совета фонда социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона» Валентин Юдашкин. Одним из направлений работы фонда является реализация проекта «Создай свой стиль», в котором в этом году принимали участие сразу две девушки из Псковской области - Анна Фёдорова и Снежана Ахмедова. Снежане удалось пройти лишь два отборочных этапа, Анне - все три. В рамках проекта она разработала, сшила и презентовала платье, вдохновлённое темой «Природные стихии».

В сентябре члены жюри во главе с Валентином Юдашкиным выбрали победителей: жительница Красногородска оказалась на втором месте. Видеопрезентация её платья «Засуха» и умение держаться в роли модели покорили жюри и пользователей интернета, которые также имели возможность высказаться.