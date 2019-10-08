Древняя усадьба скорректировала движение поездов по Крымскому мосту

16:55, 08 октября 2019, ПАИ

Железнодорожные пути через Керченский пролив на Крымском мосту специально проложили в обход недавно обнаруженной античной усадьбы времен Боспорского царства Манитра (конец V – начало III века до нашей эры). Как пишет газета «Комсомольская правда», археологи отмечают высокую ценность находки для науки.

В связи с этим первые пассажирские поезда пойдут по мосту ближе к Новому году, а грузовые — в июне 2020 года.

Усадьба обнаружена в окрестностях села Октябрьское Ленинского района. Отмечается, что поселение представляет из себя целый комплекс из 40 помещений и 9 дворов.

«Сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только в Крыму, но во всем Причерноморье. Уникальность этого поселения в очень высоком уровне строительного дела», — приводит издание слова доктора исторических наук, заведующего отделом полевых исследований Института археологии РАН Александра Масленникова.