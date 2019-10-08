Латвийские пограничники будут летать на двух новых вертолетах у границ Псковской области

17:17, 08 октября 2019, ПАИ

В ноябре в Латвии у пограничников появятся два новых одномоторных вертолёта легкого класса AW 119 Kx. Их планируется использовать в поисково-спасательных операциях, транспортировке персонала, тушении пожаров и эвакуации пострадавших в любое время суток, в том числе, и вдоль границ государства.

Как пишет портал «delfi.lv», данные вертолёты закупаются в замен двух самых старых. В настоящий момент у латвийских пограничников есть четыре вертолёта: два произведены 12 лет назад, еще два – 39 лет и 45 лет назад соответственно. Стоимость новых вертолётов составит почти 12,5 млн евро.

Также правительство страны одобрило выделение более 329 тысяч евро на содержание имеющихся летательных аппаратов и ремонт их двигателей, а также почти 700 тысяч евро информационному центру МВД на предотвращение утечек информации.